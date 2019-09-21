Payitaht ekibi dizinin yeni sezonuna Pera Palas'ta 'merhaba' dedi!

21.09.2019 11:09

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği TRT'nin başarılı dönem dizisi

Dizinin 4. sezon 89. bölümündeki izleme yemeğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, Payitaht Abdülhamid'in yapımcıları Serdar Öğretici ve Yusuf Esenkal ile çok sayıda davetli katıldı.

Başrol oyuncusu Bülent İnal'ın yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gürkan Uygun, Cem Uçan, Selen Öztürk, Can Sipahi, Serdar Deniz, Duygu Gürcan, Erdem Ergüney, Kaan Turgut, Ali Nuri Türkoğlu, Yusuf Aytekin, ve Zeynep Özan'ın katıldığı gecede dizinin yeni sezon kadrosunda yer alan Devrim Yakut, Sermet Yeşil, Ceyhun Mengiroğlu, Gülsim Ali, Arif Pişkin, Makbule Meyzinoğlu, Kaan Yılmaz ve Alp Akar 89.bölümle birlikte izleyiciyi ilk kez selamladılar.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız'ın kaleme aldığı dizinin bu yıl yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Kaynak: Bültenler