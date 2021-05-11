Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı
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Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı

Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alaplı'da patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu tarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı.

Alaplı'da patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu tarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı.

Kaza Alaplı Yığılca Kasımlı Köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Toprak'ın kullandığı tarım aracı yanından bir Araç geçiş esnasında patpatı kontrolününün kaybedilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yuvarlanarak fındık tarlasına uçtu. Tarım aracında sürücü Toprak ile eşi Nermin Toprak birlikte Fındık tarlasına savruldu. Olay yerine çağırılan 112 Acil ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Yaralı Nermin Toprak Fındık Tarlası çevresinden dolanarak sedye ile taşındı. Yaralı Nermin Toprak'ı Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı
Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı
Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı
Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı
Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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