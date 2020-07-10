Patlayıcıların taşınması ve imhasıyla ilgili açıklama
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Patlayıcıların taşınması ve imhasıyla ilgili açıklama

Sakarya'da imha edilmek için taşınan havai fişeklerin yüklü olduğu kamyonda patlama meydana gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, "Havai fişek ve diğer tehlikeli kimyasal malzemelerin taşınması doğru değildir.

Patlayıcıların taşınması ve imhasıyla ilgili açıklama
10.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:01

Sakarya'da imha edilmek için taşınan havai fişeklerin yüklü olduğu kamyonda patlama meydana gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, "Havai fişek ve diğer tehlikeli kimyasal malzemelerin taşınması doğru değildir. Yerinde ya da yakın bir alanda küçük miktarlarda imha edilmesidir. Patlayıcıların taşınması zorunlu ise önlemler alınarak taşınmasına dikkat edilmesi gerekir" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı mahallesinde havai fişeklerin boşaltılmak istenirken patlamasının ardından Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır bir açıklama yaptı.

"Küçük miktarlarda imha edilmeli"

Arta kalan patlayıcıların taşınmasının yanlış olduğunu ve yerinde ya da yakınında imha edilmesi gerektiğini belirten Başkan Çalışır, "Patlama ve yangın sonrası geride kalan havai fişek ve diğer tehlikeli kimyasal malzemelerin taşınması doğru değildir. Bu malzemeler yüksek sıcaklık ve ısıya maruz kaldıkları için güvensiz patlayıcı olarak değerlendirilirler. Yapılması gereken yerinde ya da çok yakın bir alanda küçük miktarlarda imha edilmesidir. Taşımak başlı başına bir yanlıştır. Bu tip taşıma işlemine muhakkak tehlikeli madde güvenlik danışmalığı sertifikasına sahip bu konuda uzmanlaşmış kimya mühendisi kişilerin nezaret etmesi gereklidir" diye konuştu.

"Önlemler alınarak taşınmasına dikkat edilmesi gerekir"

Patlayıcıların taşınması mecburi hallerde önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Çalışır, "Arta kalan patlayıcıların taşınması zorunlu ise bu konuda yayınlanmış yönetmelik ve tüzüklerdeki hükümler gereğince önlemler alınarak taşınmasına dikkat edilmesi gerekir. Bu konuda yayınlanmış önemli belge vardır. Bunların birincisi Tehlikeli Maddelerin Kara Yolu ile Taşınması Yönetmeliği diğeri ise 1987 yılında çıkarılmış olan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin tüzüktür. Patlayıcı maddelerin yok edilme esaslarına dair yönetmelikte de patlayıcıların taşınma öncesi alınması gereken önlemleri anlatmaktadır. Örneğin kara barut taşınıyorsa taşıma öncesi en az yüzde 15 nemlendirilmesi gerektiği, taşıma için özel imal edilmiş taşıyıcı ile taşınması gerektiği, keza patlayıcıların tank ya da konteyner içerisinde taşınması gerektiği gibi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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