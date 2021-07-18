Son dakika... Patlayan boruyu tamir ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde patlayan su borusunu tamir ederken kalp krizi geçirip ormanlık alana düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde patlayan su borusunu tamir ederken kalp krizi geçirip ormanlık alana düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 66 yaşındaki Nevzat M. arı kovanlarının bulunduğu bölgedeki patlak su borularını tamir etmek için dağlık alana gitti. Bir süre babasından haber alamayan Ali M. Olay yerine gidince babasını yerde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana düşen 66 yaşındaki Nevzat M. yapılan çalışmalar sonucunda düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Nevzat M.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Nevzat M.'nin kalp krizi geçirerek ormanlık alana düştüğü düşünülüyor.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Enes Azmak - Harun Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı