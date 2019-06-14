Pasaportuna el konulan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, yurt dışına çıktı!

Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, sosyal medya hesabından eşi Can Dündar ve oğlu Ege ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf yayınladı. Yurt dışı yasağı bulunan Dilek Dündar'ın yurt dışına nasıl çıktığı ise merak konusu oldu.

"ANNELİK HAKKIMI KULLANDIM"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Dilek Dündar, "Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurt dışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı. Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum. Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dilek Dündar'ın pasaportuna eşi hakkında açılan davalar nedeniyle tahdit konulmuştu. İçişleri Bakanlığı, sene başında olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında alınan tedbirler neticesinde pasaportuna şerh konulan binlerce kişiyle ilgili adım atmış, pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirilmişti. Ancak bu idari tahdidi kaldırılan kişiler arasında Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar yer almamıştı. Eşleri yurt dışında olan kişilerin pasaportlarındaki engelin kaldırılmadığını öğrenen Dündar, karara "Rezalet" diyerek tepki göstermişti.