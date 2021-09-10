Parti yapmaya giden annesi tarafından günlerce evde bırakılan bebek, açlıktan kaskatı kesilerek öldü

İngiltere'de 2019 yılında yaşanan korkunç olayda, bebeğini ölüme terk eden annenin yargılandığı dava bugün görüldü. Bebeğinin açlıktan ölmesine neden olan anneye 9 yıl hapis cezası verildi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAYA GİTTİ

2019 yılının Aralık ayında 18'inci yaş doğum günü için eğlenmeye çıkan Verphy Kudi, 20 aylık bebeğini evde bıraktı. Genç kadın Londra'ya erkek arkadaşının yanına doğum gününü kutlamak için gitti.

KASKATI ŞEKİLDE ÖLÜ BULDU

Geri döndüğünde ise, 20 aylık bebeğini kaskatı bir şekilde ölü buldu. Acil servisi aramadan önce 3 saat boyunca ölü bebeğiyle yalnız kalan Kudi, bu süreçte ne yapacağını düşündüğünü aktardı.

ÇOK ACI ÇEKMİŞ

Savcılıktan yapılan açıklamada, küçük bebeğin dairede yalnız olduğu günler ve geceler boyunca çok acı çekmiş olduğu ve buna bağlı olarak da açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi.

Yargıç Christine Laing hayatının kaybeden bebeği "ihtiyaçlarını karşılamak için annesi olarak tamamen sana güvenen çaresiz bir çocuk" olarak tanımladı. Laing, "O hayatının son günlerinde acı çekerken, doğum gününüzü arkadaşlarınızla kaygısız bir şekilde kutlayabilmeniz dayanılmaz" dedi.

9 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ortaya çıkarılan kamera görüntülerinde, Kudi'nin evden uzak kaldığı beş gün 21 saat ve 58 dakika boyunca bebeğin yalnız başına kaldığı ortaya çıkarıldı.

BBC'de yer alan habere göre, genç kadının bebeğini daha önce de yalnız bırakıp gittiği ortaya çıkarken mahkeme şuan 19 yaşında olan Kudi'yi dokuz yıl hapis cezasına çarptırdı.