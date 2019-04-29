İzmir'de Vahşet! Kediyi Diri Diri Yaktılar
İzmir'de parkta bulunan kedi evi, içinde kedi varken kimliği belirsiz canilerce yakıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evi, içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından, kedinin ölümüne neden olan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Yalı Mahallesi Sedat Kahraman Parkı'nda pazar sabahı yürüyüş yapan kişiler, buradaki kedi evinin yakıldığını fark etti. Kedi evinin içinde bir kedinin de yanarak öldüğünü gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Ekipler, park çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
BELEDİYE BAŞKANI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, kedi evinin yakılmasına ve bir kedinin telef edilmesine tepki gösterdi. Tugay, olayın failinin bulunarak gerekli cezanın verilmesi için Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Hayvan Hakları İhlal Komisyonu'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
"BİR İNSAN BÖYLE BİR VİCDANSIZLIĞI NASIL YAPAR?"
Tugay, "Bir insan böyle bir vicdansızlığı nasıl yapar? Çok üzgünüz ve failin gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Sahipsiz hayvanlar ve yaşadıkları kötü muamele, insan eliyle oluşturulmuş bir sorundur ve çözümü de insanlar tarafından, insanca olmalıdır" dedi.
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zalimlerin hasmı AllahtırCevap Yaz Yayından Kaldır
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La kızgınmısın nesin izmirde senin gibi hatalı üretimler var sığ beyninle birdaha sen yorum yapma yasaklıyorummCevap Yaz Yayından Kaldır
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ver yetkiyi gör yetkiyi. getir idami gör cözümü. gevsek adaleti toparla gör etkiyiCevap Yaz Yayından Kaldır
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YANSINLAR DAHA BETER İNŞALLAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yakanın sonuda aynı olacak inşallah emin olunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır