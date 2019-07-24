Parktaki bizonun saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu

Parktaki bizonun saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu

ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Park'ta dün korkunç bir olay yaşandı. Dokuz yaşında bir çocuk, bizon saldırısı sonucu metrelerce havaya fırladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Park'ta dün korkunç bir olay yaşandı. Dokuz yaşında bir çocuk, bizon saldırısı sonucu metrelerce havaya fırladı.

Amerikan New York Daily News gazetesinin haberine göre; 50 kadar kişiden oluşan bir grup, en az 20 dakika boyunca patikada yürüyen bizonlara 3-5 metre mesafede duruyordu. O sırada Florida'nın Odessa kentinden gelen dokuz yaşındaki bir çocuk, yoldan geçen bir bizonun kafa darbesiyle metrelerce havaya fırladı.

Parkta bulunan acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik çocuk, Old Faithful Kliniği'ne kaldırıldı ve tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bizonun bir anda üç kişinin olduğu yere doğru koşmaya başladığı ve küçük çocuğu tosladığı görülüyor.

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