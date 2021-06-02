Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmi konusu nedir?

Parker filmi bu akşam Star Tv ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2013 yılı aksiyon türündeki filmin başrolünde Jason Statham ve Jennifer Lopez yer almaktadır. Filmde Donald Westlake'in uzun soluklu roman serisinden uyarlanan film, işinde 'merhametiyle' ün yapmış hırsız Parker'ı odak noktasına alıyor. Peki, Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmi konusu nedir?

Parker filmi bu akşam Star Tv ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2013 yılı aksiyon türündeki filmin başrolünde Jason Statham ve Jennifer Lopez yer almaktadır. Filmde Donald Westlake'in uzun soluklu roman serisinden uyarlanan film, işinde 'merhametiyle' ün yapmış hırsız Parker'ı odak noktasına alıyor. Peki, Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmi konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor!

Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor!

PARKER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham - Parker

Jennifer Lopez - Leslie Rodgers

Michael Chiklis - Melander

Wendell Pierce - Carlson

Clifton Collins Jr. - Ross

Bobby Cannavale - Jake Fernandez

Patti LuPone - Ascension

Carlos Carrasco - Norte

Micah Hauptman - August Hardwicke

Emma Booth - Claire

Nick Nolte - Hurley

Daniel Bernhardt - Kroll

Dax Riggs - Kendisi