Park halindeki polis otosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Park halindeki polis otosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adana'da park halindeki polis otosuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Park halindeki polis otosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
16.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:20

Adana'da park halindeki polis otosuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Metin Kılan idaresindeki 51 AAY 049 plakalı motosiklet, merkez Sarıçam ilçesi Kozan yolu üzerinde park halindeki polis otosuna arkadan çarptı.

Yaralanan Kılan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Park halindeki polis otosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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