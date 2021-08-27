Park halindeki otomobilin camlarını kırıp, lastiklerini kestiler
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Park halindeki otomobilin camlarını kırıp, lastiklerini kestiler

Park halindeki otomobilin camlarını kırıp, lastiklerini kestiler
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletli iki kişinin park halindeki otomobilin camlarını kırıp, lastiklerini kestiği anlar kameraya yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletli iki kişinin park halindeki otomobilin camlarını kırıp, lastiklerini kestiği anlar kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Şehitlertepesi Mahallesi'nde oturan Ahmet Şeker, sabah işe gitmek için evinden çıktığında apartman önünde park halinde bulunan 01 KL 469 plakalı otomobilinin camlarının kırılıp, lastiklerinin kesildiğini gördü. Büyük şok yaşayan Şeker, polise şikayette bulundu. Gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, Ahmet Şeker'in aracına gece saatlerinde motosikletli 2 kişinin zarar verdiği tespit edildi.Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.  


Park halindeki otomobilin camlarını kırıp, lastiklerini kestiler
Park halindeki otomobilin camlarını kırıp, lastiklerini kestiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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