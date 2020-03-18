Aracını park ettiği yeri unutan vatandaş, polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu Samsun'un Bafra ilçesinde aracını park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına üç gün sonra polis ekiplerinin yardımıyla kavuştu.

İş için gittiği Bafra'da aracını park ettiği yerde unutan Cemalettin Kurban, işini bitirdikten sonra aracını park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. Araç, üç gün sonra ekiplerin yardımıyla bulundu.

Aracını bulamayan Kurban, önce Bafra Belediyesi, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerine müracaat etti.Kurban, trafik polisi Mustafa Karaca'nın yardımıyla otomobilini Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta buldu.Kurban, kendisine yardımcı olan trafik ekiplerine teşekkür ederek, "3 gündür arabayı nereye park ettiğimi düşünüyorum ama bir türlü bulamıyordum. Kendilerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA