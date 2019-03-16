Son Dakika! Paris'te Yine Sokaklar Karıştı! Sarı Yelekliler Mağazaları Yağmalayıp Ateşe Verdi

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler tekrar sokaklara çıktı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.

Fransa'da Sarı Yeleklilerin başkent Paris'te düzenlediği eylemde tansiyon yükseldi. 18 haftadır aralıksız olarak eylem yapan göstericilere polis müdahale etti.

BAZI DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Güvenlik güçleri, sis bombası atan göstericileri, biber gazı ve tazyikli su ile dağıtmaya çalıştı. Champs-Elysees yakınlarında bir araç ateşe verilirken, bazı dükkanlar yağmalandı. Eylemciler bir gazete bayiini de ateşe verdi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Associated Press haber ajansına bilgi veren Paris polisi, sabah saatlerinde 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Polis güvenlik önlemi olarak çok sayıda sokağı kapattı.

5 BİNDEN FAZLA POLİSİN GÖREVLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Gösteri öncesi Sarı Yelekliler hareketi tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günkü eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'a ve hükümete karşı bir ültimatom niteliğinde olacağı belirtilmişti. Bunun üzerine, gösteriler nedeniyle 5 binden fazla polisin görevlendirilmesine karar verilmişti.

İşte Paris'teki eylemlerden görüntüler;