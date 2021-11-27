Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi - Haberler
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Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | Güncel

- Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi Fransa'nın başkenti Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi.

- Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi.

Fransa'da son yıllarda ırkçılık ve İslam karşıtı söylemlerin artması ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle seçim kampanyalarında bu tarz söylemlerin kullanılmasını protesto etmek amacıyla başkent Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi. Yağan yağmura aldırış etmeyen yüzlerce kişi, ırkçılık ve faşizm karşıtı örgütlerin çağrısıyla faşizme ve İslam korkusuna dur demek için başkentteki Menilmontant semtinde bir araya geldi.

Fransa'daki yabancılara ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerinin kınandığı protestoya bir çok sivil toplum kuruluşu destek verdi. Göstericiler sık sık, "Sorun çıkaran yabancılar ve Müslümanlar değil, nefret eden ırkçı ve İslamofobik faşistler" sloganı attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, olaysız şekilde sona erdi.

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Son Dakika Haberleri

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