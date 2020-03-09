Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Fransa'nın başkenti Paris'te, başında kask bulunan silahlı saldırganın camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Şüpheli, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.
09.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:51
Avrupa'da İslamofobi'nin en yoğun yaşandığı Fransa'da camiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı