Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Emniyet personeli olan saldırgan ölü ele geçirildi.

03.10.2019 15:59

Fransa'da Paris Polis Merkezi'ne giren bıçaklı polis, mesai arkadaşları diğer memurlara saldırdı. France 24 televizyonu, 4 polisin hayatını kaybettiği olayda saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

BİR POLİSMESLEKTAŞLARINI ÖLDÜRDÜ

Olay, başkent Paris'teki polis merkezinde yerel saat ile 13.00 civarı meydana geldi. Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, bıçaklı bir saldırgan polis merkezine giderek, polis memurlarına saldırıda bulundu. Saldırıda 4 polis memuru hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın ise polis tarafından vurularak, öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca, haberde saldırganın da bir polis memuru olduğu bilgisine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Ayrıca, Türkiye'ye ziyareti için Fransa'dan ayrılmak üzere olan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in ziyaretini erteleyerek, olay yerine gittiği bildirildi.

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YORUMLAR (28)

  • EGTİM ŞART LOOOOOO:
    Yorumlara bak kan kin öfke kusan bir ülke Allah siz hiç bir zaman fırsat vermez bide sözde müslüman ülkesiyiz
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  • HÜSO:
    şu yorumlara bakın nasılda yüreklerimiz taşlaşmış. arkadaşlar Allah dünyayı ıslah etsin. çok üzücü bir olay . nerede yaşanırsa yaşansın yanlış bir şey. ölenlere Allah rahmet eylesin. ailelerine de sabır versin. dünyanın hiç bir yerinde öksüz, yetim ve gözü yaşlı çocuklar olmasın. insanca yaşamak umuduyla.
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  • TIRREK TOKATLAYAN:
    Aç afrikada fransa sömürgesinde olan bölgenin çocuk esirgeme kurumlarında kaybolan çocukları ve neden kaybolduklarını anlatan belgeli izle ondan sonra bu millete acı. Devleti bu işi yaparken tek refah yaşamak için ses cıkarmıyorlarsa daha beterlerini hak ediyorlar demektir.
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  • TÜRK:
    Burda insanlıktan bahseden denyolar gidin savundugunuz fransayı abdyi (batiyi)araştırın.butun kötülükler bu serefsizlerden kaynaklanıyor,ahını aldıkları mazlumlar saymakla bitmez.ve vatanımıza karsi herturlu tuzak kuran bu köpeklere gelen her musibet bizi haklı olarak sevindirir.
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  • KARA KUYU:
    @YETMİŞÜÇ Türk oldugundan yüzde yüz eminizde müslüman?????
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  • YETMİŞÜÇ:
    YAZIK adıyla yorum yapan, Elhamdülillah Müslümanım Sapına kadar da Türk''üm. Ülkemizde ki teröre destek veren ülkelerin Allah hepsinin belasını verecek inşallah.
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  • YAZIK:
    insan le insan ne farkın var senin ne türksün nede müslüman
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