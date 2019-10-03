Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü

03.10.2019 15:59

Fransa'da Paris Polis Merkezi'ne giren bıçaklı polis, mesai arkadaşları diğer memurlara saldırdı. France 24 televizyonu, 4 polisin hayatını kaybettiği olayda saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

BİR POLİSMESLEKTAŞLARINI ÖLDÜRDÜ

Olay, başkent Paris'teki polis merkezinde yerel saat ile 13.00 civarı meydana geldi. Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, bıçaklı bir saldırgan polis merkezine giderek, polis memurlarına saldırıda bulundu. Saldırıda 4 polis memuru hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın ise polis tarafından vurularak, öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca, haberde saldırganın da bir polis memuru olduğu bilgisine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Ayrıca, Türkiye'ye ziyareti için Fransa'dan ayrılmak üzere olan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in ziyaretini erteleyerek, olay yerine gittiği bildirildi.