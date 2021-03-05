Paramotara binen CZN Burak, gökyüzünde soğan doğradı
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Paramotara binen CZN Burak, gökyüzünde soğan doğradı

05.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:25

Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan CZN Burak, paramotara binerek önce havada künefe dilimledi sonra da soğan kesti.

Yıllardır yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen ve birçok ülkede restoranı bulunan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, videolardaki sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

BU SEFER DE HAVADA ŞOV YAPTI

Instagram'da 21,2 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, paramotara binerek adeta şov yaptı. Havada önce künefe dilimleyen fenomen sonra da tahta üzerinde soğan doğradı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan CZN Burak, paylaşıma "CZN farkıyla uçan künefe sever misiniz?" notunu düştü.

CZN Burak'ın videosu kısa sürede 4,6 milyon görüntülenmeye ulaşırken ünlü isimler tebrik yorumları yağdırdı.

Paramotara binen CZN Burak, gökyüzünde soğan doğradı
Paramotara binen CZN Burak, gökyüzünde soğan doğradı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan

Haber Yorumları (8)
555555: ne kadar itici birisin sahte sırıtma var yüzünde millet o soğanı ÇÖPTEN topluyor ayıp bee.
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AD: Bu adamın şu hep sırıtan yüzü benim psikolojimi bozuyor.
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EEEEE: noldu yani şimdi
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