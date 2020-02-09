Papua Yeni Gine'de 6.2 büyüklüğünde deprem

09.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:28

Papua Yeni Gine'de Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can kaybı olmadığı belirtildi.

Deprem, Papua Yeni Gine'nin ülkenin batısında, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Yeni Britanya Adası'nın güneyinde yerel saatle 16.00'da meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Yetkililer, tsunami uyarısında bulunmazken; ilk belirlemelere göre, depremde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA