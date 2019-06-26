Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

Kuzey Kıbrıs'ta bir papazın herkesin gözü önünde tuvaletini yapması şaşkınlığa sebep oldu. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir papazın herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı. Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Bunu bizden bir imam yapsa memleketi yakarlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

PAPAZ AĞAÇLARIN ALTINA TUVALETİNİ YAPTI

Olay, başkent Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu ışıklarının olduğu bölgede yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir papaz, yolun kenarındaki bariyerleri aşarak, yeşil alanda bulunan ağaçların altına tuvaletini yapmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Kimseleri umursamayan papaz, ihtiyacını giderdikten sonra geldiği yoldan geri döndü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Bunu bizden bir imam yapsa memleketi yakarlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İHA
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