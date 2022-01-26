Papa, Ukrayna için barış diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Papa, Ukrayna için barış diledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Papa'nın salona gelişi Papa'nın Genel kabul oturumundaki duası Papa'nın vatandaşları selamlamasıKatoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'daki Papa 6.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Papa'nın salona gelişi

Papa'nın Genel kabul oturumundaki duası

Papa'nın vatandaşları selamlaması

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'daki Papa 6. Paulus salonunda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumu sırasında Ukrayna'da barış için dua etti.

Bu arada, dizinden rahatsızlık geçiren Papa'nın yürürken sıkıntı çektiği görüldü.

Papa, Ukrayna için barış diledi

Papa, Ukrayna için barış diledi

Papa, Ukrayna için barış diledi

AA / Riccardo De Luca - Son Dakika Haberleri

Ukrayna, Vatikan, Papa, Güncel, Haber

title