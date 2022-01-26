Papa, Ukrayna için barış diledi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Papa'nın salona gelişi Papa'nın Genel kabul oturumundaki duası Papa'nın vatandaşları selamlamasıKatoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'daki Papa 6.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Papa'nın salona gelişi
Papa'nın Genel kabul oturumundaki duası
Papa'nın vatandaşları selamlaması
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'daki Papa 6. Paulus salonunda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumu sırasında Ukrayna'da barış için dua etti.
Bu arada, dizinden rahatsızlık geçiren Papa'nın yürürken sıkıntı çektiği görüldü.