Papa, Ukrayna için barış diledi

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Papa'nın salona gelişi

Papa'nın Genel kabul oturumundaki duası

Papa'nın vatandaşları selamlaması

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'daki Papa 6. Paulus salonunda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumu sırasında Ukrayna'da barış için dua etti.

Bu arada, dizinden rahatsızlık geçiren Papa'nın yürürken sıkıntı çektiği görüldü.