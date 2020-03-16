Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alınan Roma'ya gitti. Papa, Katolik Hristiyanlar için değerli olan iki yeri gezerek salgın için dua etti.
16.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:18
Papa Francis, Vatikan'dan ayrılarak koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle boş olan Roma sokaklarını gezdi. Bu sırada özellikle Katolik Hristiyanlar için önemli olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso'daki San Marcello Kilisesi'ne gitti.
PAPA, KORONAVİRÜS SALGINI İÇİN DUA ETTİ
Vatikan resmi medya sitesinde yer alan habere göre Papa Francis koronavirüs salgınına karşı dua etmek için Vatikan'dan ayrıldı. Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyerek Katolik Hristiyanlar için önemli iki haç yeri olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso'daki San Marcello Kilisesi'ne gitti. Papa, burada salgın için dua ettikten sonra gezisini bitirdi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Papa Francis, koronavirüs salgını sebebiyle karantinada olan Roma caddelerinde gezindi