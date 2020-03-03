Papa Francis'in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
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Papa Francis'in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde burnunu sildiği anın fotoğraflarıyla bir anda gündem olan Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın koronavirüse yakalandığı konuşulmaya başlanmıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Papa'nın koronavirüs testi sonuçları negatif çıktı. Yani Papa, koronavirüse yakalanmadı.

03.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:02
Papa Francis'in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Dünyayı saran ve 'da da görülen koronavirüsle son olarak gündeme gelen kişi oldu. Burnunu sildiği ve programlarını iptal etmesiyle gündem olan Papa'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Avrupa kıtasında da etkili oluyor. İtalya'da bugüne kadar 52 kişi hayatını kaybederken bin 835 kişide de koronavirüs tespit edildi. İtalya'da koronavirüse yakalandığı haberleriyle bir anda gündem olan en önemli kişi ise Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa I. Franciscus.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

İtalya'da yayın yapan Il Messaggero isimli gazetenin haberine göre Papa'nın koronavirüs test sonuçlarında korkulan olmadı. Katoliklerin liderinin test sonuçları negatif çıktı, yani Papa'da koronavirüs yok.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Papa geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle etkinliklerini iptal etti. Ardından gazeteciler Papa'nın burnunu sildiği anlarda fotoğraflarını çekti. Bu fotoğrafların ardından Papa ve koronavirüs kelimeleri daha sık yan yana yazılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vatikan ise Papa'nın koronavirüse yakalanmadığını sadece hafif bir rahatsızlık geçirdiğini duyurdu.


Haber Videosu

: Papa Francis'in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
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