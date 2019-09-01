Asansörde mahsur kalan Papa'yı itfaiyeciler kurtardı

01.09.2019 13:54

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'da asansörde 25 dakika mahsur kaldı. İtfaiyeciler tarafından kurtarılan Papa, geç gittiği ayinde bekleyenlerden özür diledi.

Papa Francis, Pazar ayini öncesi Vatikan'da bir asansörde 25 dakika boyunca mahsur kaldı. Papa, Aziz Petrus meydanındaki ayine 7 dakika geç kaldığı için kendisini bekleyenlerden özür diledi.

İTFAİYECİLER İÇİN HALKTAN ALKIŞ İSTEDİ

Elektrik arızası nedeniyle asansörde beklemek zorunda kaldığını söyleyen Papa, ayrıca kendisini kurtaran itfaiyeciler için halktan alkış istedi.

Kaynak: İHA