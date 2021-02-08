Panelvan minibüsle caddede drift yaptı (2)
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Panelvan minibüsle caddede drift yaptı (2)

08.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:27
Panelvan minibüsle caddede drift yaptı (2)

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE 6 BİN 700 LİRA CEZAKepez'e bağlı Habipler Mahallesi'nde cadde kenarında panelvan minibüs ile drift yapan sürücüye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Şubesi'ne bağlı ekipler, sokak kısıtlamasını ihlal edip, can ve mal güvenliğini de tehdit ettiği gerekçesiyle 6 bin 700...

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE 6 BİN 700 LİRA CEZA

Kepez'e bağlı Habipler Mahallesi'nde cadde kenarında panelvan minibüs ile drift yapan sürücüye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Şubesi'ne bağlı ekipler, sokak kısıtlamasını ihlal edip, can ve mal güvenliğini de tehdit ettiği gerekçesiyle 6 bin 700 lira para cezası uyguladı. 


Panelvan minibüsle caddede drift yaptı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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