Pandemiye direnen Kadıköy Emek Tiyatrosu 'umut' diyor: Bir fasulye tanesini pamuğa koyup...

Akustik24'te Ayşen Güven bu hafta Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun kurucusu, oyuncusu Pınar Yıldırım ve yazar, dramaturg Aslı Ceren Bozatlı'yı konuk etti.

Akustik24'te Ayşen Güven bu hafta Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun kurucusu, oyuncusu Pınar Yıldırım ve yazar, dramaturg Aslı Ceren Bozatlı'yı konuk etti.

Yıldırım ve Bozatlı, giderek bir kadın sahnesine dönüşen tiyatrolarında hikayelerini anlatmanın yeni yollarına dair keşiflerini de bu sohbette paylaştı.

Kaynak: DailyMotion.com