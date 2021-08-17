Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi

Türkiye'nin farklı illerinde pandemi döneminde yaşanan unutulmayacak anların gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 'Sosyal Mesafede O An' isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye 'nin farklı illerinde pandemi döneminde yaşanan unutulmayacak anların gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 'Sosyal Mesafede O An' isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Annesi ve çocuğunun kavuşmasını araya perde koyarak sağlayan Deniz Kalaycı 'hasret' adını verdiği fotoğrafla birinci, Rize'de bir hastanede test sırasında sağlık çalışanı ve hastayı çektiği fotoğrafla Murat İbranoğlu ikinci, İstanbul 'da bir halı sahada çektiği 'pandemiden sonra ilk Cuma' isimli fotoğrafıyla Ahmet Faruk Sarıkoç ise üçüncü oldu.

Sultangazi Belediyesi'nin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) iş birliğiyle pandemi tedbirlerine dikkat çekmek için düzenlediği 'Sosyal Mesafede 'O' An' isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Yeni normal hayatı en iyi anlatan o 'an'ı yakalayarak dereceye giren yarışmacılar, duayen fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve Süleyman Gündüz'ün de aralarında yer aldığı yarışma jürisince belirlendi. Yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden 550 kişi, bin 847 fotoğrafla katıldı. Ödül törenin ardından dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.

Yarışmada Deniz Kalaycı 'hasret' ile birinci, Murat İbranoğlu, 'test' ile ikinci, Ahmet Faruk Sarıkoç ise 'pandemiden sonra ilk Cuma' isimli fotoğrafıyla üçüncü oldu. Mansiyon ödülü ise Eminönü'nde bir handa çaycı fotoğrafıyla Kemal Türk'e verildi. Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira mansiyon ödülünün sahibi Türk'e ise bin lira para ödülü verildi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreni ve sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve Süleyman Gündüz, İlçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, muhtarlar, il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, dereceye giren fotoğrafçılar ve vatandaşlar katıldı.

DEMİRCAN: BU LAR 100 YIL SONRA DA KONUŞULACAK

Ödül töreninde konuşan ve fotoğrafları çok başarılı bulduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Her bir karenin anlamı var ve o anı bize yaşatıyor. Hayat boyu eğitimi devam ettiren en önemli araç sanat ve kültürdür. Onu yol ve yöntem olarak benimseyen belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Bu fotoğraflar belki 100 yıl sonra da konuşulacak. Çünkü dünyanın muhatap olduğu bir felaketi yaşıyoruz. Fotoğraflar, felaketi bize sanat yoluyla düşündüren, başka açıdan anlatan yönlerini fark edeceğiz. Belediyelerimizin halkı bilinçlendirmek için sanatı araç olarak kullanması takdire şayandır. Bu süreçte paylaşmayı, kucaklaşmayı özledik. İçinde yaşadığımız yerkürede bütün canlıların iyiliğini isteyelim, hayatı paylaşalım" dedi.

YILMAZ: ÇOK ANLAMLI BİR İŞ OLMUŞ

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise "En tatlı ve en acı anımızın yarınlara taşınmasında en önemli unsur sanattır. Sanat bir yönüyle saltanattır. Fikri, zikri ve sözü olan kültür ve sanat eylemi aslında varlığımızın, farkındalığımızın ve geleceğe ulaşmamızın temel aracıdır. Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz kültür ve sanat hayatımızın en önemli taşıyıcı unsurlarındandır. Sultangazi bu anlamda önemli ilçelerimizden biridir. Küresel salgının bir yönüyle nostaljik, bir yönüyle duygusal, bir yönüyle de sanatsal belgesi ortaya konmuş, çok anlamlı bir iş olmuş" diye konuştu.

AV. DURSUN: LARDA O ANLARI GÖRECEKSİNİZ

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da "Virüs aramızdaki bağları koparttı. Hayatımızda birçok şey değişti. O anlar farklı hallere büründü. Bazen hastalığı yaşayan anne ile yavrusu arasında küçük bir perde kaldı. Bazen ise kapılar arkasından hastalığımızı tedirginlikle izledik, ölümle karşı karşıya kaldık. Sosyal mesafede o an isimli fotoğraf yarışmasını düzenlerken sadece Sultangazi özelinde değil, Türkiye'de bu dönemde neler olduğunun hatırasını bizden sonraki nesle bırakalım istedik. Gaziantep'ten gelenle İstanbul'un ücra köşesinden gönderilen fotoğrafı yan yana göreceksiniz. Fotoğraflarla tam manasıyla o anı görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

SERGİ 1 AY BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLİR

Av. Dursun, "Pandemi döneminde yaşananları ayrılıklarımızı, birlikteliklerimizi, hasretimizi, kucaklaşmamızı yani her şeyi yansıtmaya çalışan fotoğraflar bugün burada halkımıza açıyoruz. Sergi 1 ay açık, herkesin kendine göre bir anı var ama buraya gelip insanların fotoğrafçıların gözünden o anı hissetmesini öneriyorum. Güzel bir yarışma oldu emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BİRİNCİ OLAN IN HİKAYESİ

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen yarışmada birincisi Kalaycı, fotoğrafın hikayesine ilişkin, "Kadın fotoğrafçı olarak burada bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bize bu fırsatı verenlere çok teşekkür ediyorum. 2020 mart ayından beri salgınla mücadele ediyoruz. O günden beri ailelerimizle görüşemez olduk. Annem, işimiz dolayısıyla torunlarına bakıyor. Çocuklar salgından çok etkilendi, duygusal boşluğa düştüler. Bir haberde Fransa'da sarılma perdesi yapıldığını gördüm. Çocukların bu duygusal boşluğunu gidermek ve teması sağlamak için amatörce perde tasarladım. Böylece çocuklarla, annemi buluşturdum. Böylece bu güzel, duygusal kare ortaya çıktı. Bu akşam annem de yanımda, torunlarına çok güzel baktığı için ona teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı