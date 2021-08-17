Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi

Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin farklı illerinde pandemi döneminde yaşanan unutulmayacak anların gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 'Sosyal Mesafede O An' isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinde pandemi döneminde yaşanan unutulmayacak anların gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 'Sosyal Mesafede O An' isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Annesi ve çocuğunun kavuşmasını araya perde koyarak sağlayan Deniz Kalaycı 'hasret' adını verdiği fotoğrafla birinci, Rize'de bir hastanede test sırasında sağlık çalışanı ve hastayı çektiği fotoğrafla Murat İbranoğlu ikinci, İstanbul'da bir halı sahada çektiği 'pandemiden sonra ilk Cuma' isimli fotoğrafıyla Ahmet Faruk Sarıkoç ise üçüncü oldu.

Sultangazi Belediyesi'nin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) iş birliğiyle pandemi tedbirlerine dikkat çekmek için düzenlediği 'Sosyal Mesafede 'O' An' isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Yeni normal hayatı en iyi anlatan o 'an'ı yakalayarak dereceye giren yarışmacılar, duayen fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve Süleyman Gündüz'ün de aralarında yer aldığı yarışma jürisince belirlendi. Yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden 550 kişi, bin 847 fotoğrafla katıldı. Ödül törenin ardından dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.

Yarışmada Deniz Kalaycı 'hasret' ile birinci, Murat İbranoğlu, 'test' ile ikinci, Ahmet Faruk Sarıkoç ise 'pandemiden sonra ilk Cuma' isimli fotoğrafıyla üçüncü oldu. Mansiyon ödülü ise Eminönü'nde bir handa çaycı fotoğrafıyla Kemal Türk'e verildi. Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira mansiyon ödülünün sahibi Türk'e ise bin lira para ödülü verildi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreni ve sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve Süleyman Gündüz, İlçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, muhtarlar, il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, dereceye giren fotoğrafçılar ve vatandaşlar katıldı.

DEMİRCAN: BU LAR 100 YIL SONRA DA KONUŞULACAK

Ödül töreninde konuşan ve fotoğrafları çok başarılı bulduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Her bir karenin anlamı var ve o anı bize yaşatıyor. Hayat boyu eğitimi devam ettiren en önemli araç sanat ve kültürdür. Onu yol ve yöntem olarak benimseyen belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Bu fotoğraflar belki 100 yıl sonra da konuşulacak. Çünkü dünyanın muhatap olduğu bir felaketi yaşıyoruz. Fotoğraflar, felaketi bize sanat yoluyla düşündüren, başka açıdan anlatan yönlerini fark edeceğiz. Belediyelerimizin halkı bilinçlendirmek için sanatı araç olarak kullanması takdire şayandır. Bu süreçte paylaşmayı, kucaklaşmayı özledik. İçinde yaşadığımız yerkürede bütün canlıların iyiliğini isteyelim, hayatı paylaşalım" dedi.

YILMAZ: ÇOK ANLAMLI BİR İŞ OLMUŞ

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise "En tatlı ve en acı anımızın yarınlara taşınmasında en önemli unsur sanattır. Sanat bir yönüyle saltanattır. Fikri, zikri ve sözü olan kültür ve sanat eylemi aslında varlığımızın, farkındalığımızın ve geleceğe ulaşmamızın temel aracıdır. Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz kültür ve sanat hayatımızın en önemli taşıyıcı unsurlarındandır. Sultangazi bu anlamda önemli ilçelerimizden biridir. Küresel salgının bir yönüyle nostaljik, bir yönüyle duygusal, bir yönüyle de sanatsal belgesi ortaya konmuş, çok anlamlı bir iş olmuş" diye konuştu.

AV. DURSUN: LARDA O ANLARI GÖRECEKSİNİZ

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da "Virüs aramızdaki bağları koparttı. Hayatımızda birçok şey değişti. O anlar farklı hallere büründü. Bazen hastalığı yaşayan anne ile yavrusu arasında küçük bir perde kaldı. Bazen ise kapılar arkasından hastalığımızı tedirginlikle izledik, ölümle karşı karşıya kaldık. Sosyal mesafede o an isimli fotoğraf yarışmasını düzenlerken sadece Sultangazi özelinde değil, Türkiye'de bu dönemde neler olduğunun hatırasını bizden sonraki nesle bırakalım istedik. Gaziantep'ten gelenle İstanbul'un ücra köşesinden gönderilen fotoğrafı yan yana göreceksiniz. Fotoğraflarla tam manasıyla o anı görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

SERGİ 1 AY BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLİR

Av. Dursun, "Pandemi döneminde yaşananları ayrılıklarımızı, birlikteliklerimizi, hasretimizi, kucaklaşmamızı yani her şeyi yansıtmaya çalışan fotoğraflar bugün burada halkımıza açıyoruz.  Sergi 1 ay açık, herkesin kendine göre bir anı var ama buraya gelip insanların fotoğrafçıların gözünden o anı hissetmesini öneriyorum. Güzel bir yarışma oldu emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BİRİNCİ OLAN IN HİKAYESİ

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen yarışmada birincisi Kalaycı, fotoğrafın hikayesine ilişkin, "Kadın fotoğrafçı olarak burada bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bize bu fırsatı verenlere çok teşekkür ediyorum. 2020 mart ayından beri salgınla mücadele ediyoruz. O günden beri ailelerimizle görüşemez olduk. Annem, işimiz dolayısıyla torunlarına bakıyor. Çocuklar salgından çok etkilendi, duygusal boşluğa düştüler. Bir haberde Fransa'da sarılma perdesi yapıldığını gördüm. Çocukların bu duygusal boşluğunu gidermek ve teması sağlamak için amatörce perde tasarladım. Böylece çocuklarla, annemi buluşturdum. Böylece bu güzel, duygusal kare ortaya çıktı. Bu akşam annem de yanımda, torunlarına çok güzel baktığı için ona teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- İstanbul
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

JİGOLO OLMAK İSTERKEN 77 BİN LİRA DOLANDIRILDI
JİGOLO OLMAK İSTERKEN 77 BİN LİRA DOLANDIRILDI
Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Berdan Mardini Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Muslera Ozan Tufan Lionel Messi Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandeminin en unutulmaz anlarını çekenler ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:33:48. #1.14#

title