Pandemide güvenli ve uygun fiyatlı tatil nasıl yapılır?
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Pandemide güvenli ve uygun fiyatlı tatil nasıl yapılır?

Aylardır evlere kapanmaktan bıkan herkesin aklındaki soru, Covid-19 pandemisinde nasıl güvenli tatil yaparız?

Pandemide güvenli ve uygun fiyatlı tatil nasıl yapılır?
03.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:08

Lüks oteller, tatil köyleri, butik işletmeler, her türlü tedbirlerin alındığı villa seçenekleri sunuyorlar ama fiyatları dudak uçuklatan bu seçenekler kaç kişiye hitap ediyor?

Aralarında tatil-seyahat sitelerinin de bulunduğu 500'ü aşkın dijital mağazayı tek çatı altında toplayan Avantajix.com, güvenli, aynı zamanda da uygun fiyatlı tatil için neler yapılması gerektiğini uzmanlara sordu.

"Hiçbir virüs, alınan önlemlerden daha güçlü değildir" diyen uzmanlara göre, güvenli tatil için birinci şart tatil yapacak kişilerin yeni normallere titizlikle uyması...

Uzmanların ortak görüşü, "Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz gibi ortamlarda kalabalıklaşmama, sosyal mesafeyi koruma, gerekli yerlerde maske kullanma gibi koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır" şeklinde.

Uzmanlar, güvenli tatil için şu detaylara dikkat edilmesini öneriyor:

-Tatil yapacağınız otelin, tatil köyünün ya da butik işletmenin koronavirüs sertifikasının olup olmadığını araştırın. İşletmenin, kuralları titizlikle uygulayıp uygulamadığını gözlemleyin.

-Mümkünse küçük gruplar halinde mavi tur, karavan turları yapın. Oda sayısı yüksek tesisler yerine en fazla 10-15 odalı, hijyen açısından güvenilir, bahçesi olan tesisleri tercih edin.

-Tatile otobüs, uçak yerine kendi aracınız ya da kiralayacağınız araçlarla gidin. Bu sayede merkez dışında, daha sakin, daha uygun fiyatlı tesislerde de konaklama imkânınız olacaktır.

-Kalabalık ortamlarda mayoyla da olsa maske takın.

-Deniz-havuz suyundan çok sosyal mesafenin bozulmasından korkun.

-Her fırsatta duş almaya özen gösterin.

Pandemide Uygun Fiyatlı Tatil İçin 4 Öneri

Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, pandemi dolayısıyla fiyatların çok değişken olduğuna dikkati çekerek uygun fiyatlı tatil için şu önerilerde bulundu:

Tatilinizi İnternetten Satın Alın: En uygun fiyatlı tatile internetten ulaşmak mümkün. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre, online tatilin cirosu 30 milyar TL'yi aştı. Birçok tatil sitesi çok ciddi kampanyalar düzenliyor. İnternette her şeyi rahatlıkla inceleyip, tüm detayları okumak ve gerekiyorsa aynı otele pek çok farklı siteden ulaşmak mümkün. Bilgi her şey demek. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama imkanına sahip olmak sizin elinizde.

Son Dakika Fırsatlarını, Fırsat Sitelerini Takip Edin: Pandemi dolayısıyla tüm tatil programları alt üst olduğundan kimse erken rezervasyon yapamadı. Fırsat siteleri aracılığıyla odalarını satan oteller ya da online satış yapan acentaların son dakika indirimleri, çoğu zaman erken rezervasyonu aratmaz. Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri online alışverişin olmazsa olmazı haline geldi. Son dakika, fırsat sitelerinden tatil satın alsanız bile, bu sitelere para iadeli siteler üzerinden gitmeniz, ekstra nakit para kazanma imkânı sağlayacaktır. Kazanacağınız nakit parayla tatilinizi uzatma ya da bir üst sınıf otelde tatil yapma olanağı bulabilirisiniz.

Ulaşım Dahil Seçeneğini Tercih Edin: Tatile zorunluluktan dolayı hava yoluyla gitmek zorundaysanız, ulaşım dahil seçeneği sunuluyorsa mutlaka değerlendirin. Aynı otele bir başka acenta daha düşük fiyat verse de muhtemel ulaşım masraflarınızı da hesaplayarak, tercihinizi otel+ulaşım toplam rakamı üzerinden yapın.

Mutlaka Karşılaştırma yapın: Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Ayrıca, oteller de online rezervasyon yaptığından acenta fiyatı ile otelin kendi fiyatı da mutlaka kıyaslanmalı.

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Kaynak: Bültenler

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