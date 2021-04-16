PANDEMİ NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ANNESİNİN MEZARINI 'GÖRÜNTÜLÜ' ZİYARET ETTİ

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, annesi Ayşe Kaya'nın ölüm yıldönümünde Antalya'daki mezarına ziyarete gelemeyince yardımına Konyaaltı Belediyesi koştu.

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, annesi Ayşe Kaya'nın ölüm yıldönümünde Antalya'daki mezarına ziyarete gelemeyince yardımına Konyaaltı Belediyesi koştu. Belediye çalışanı cep telefonu ile görüntülü olarak Kaya'nın annesini anmasına yardımcı oldu.

İzmir'de oturan Hanife Kaya 3 yıl önce Antalya'da 95 yaşında ölen annesi Ayşe Kaya'nın ölüm yıldönümünde pandemi nedeniyle mezar ziyaretine gelemeyince Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyeye ait 'Halk masa' adlı sosyal yardımlaşma bölümünü arayan Kaya, telefonla görüntülü şekilde annesinin mezarını görmeyi talep etti. Kaya'nın isteğini geri çevirmeyen belediye çalışanları, Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Mezarlığı'na geldi. Cep telefonu ile görüntülü arama gerçekleştiren belediye çalışanları Hanife Kaya'nın tarifi ile mezarlığın yanına gitti.

Belediye çalışanı Kaya'ya annesinin kabrini cep telefonu ile göstermeye başladı. Kaya bu sırada, gözyaşlarına hakim olamadı. Mezarlığın başında cep telefonunda annesi için dua eden Kaya daha sonra da 'Bırakma demiştin beni, bırakmam ben seni. Bayramda evini pırıl pırıl yapacağım' diye gözyaşı döktü. Belediye çalışanı daha sonra da çiçekleri suladı. Bu sırada gözyaşı döken ve annesine özlemini dile getiren Hanife Kaya, "Koronavirüsten dolayı gelemiyorum. Otobüse binsem orada virüs kapabilirim. Benim işimi engelleyecek. Aracımla gelmeye kalksam akşam dönüşümü nasıl yapacağım? İnternetten Konyaaltı Belediyesi'nin numarasını bulup aradım. Sağolsunlar yardımcı oldular. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı