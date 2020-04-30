Pandemi döneminde yerli tohum ve fidelere yoğun ilgi
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Pandemi döneminde yerli tohum ve fidelere yoğun ilgi

Pandemi döneminde yerli tohum ve fidelere yoğun ilgi 14 bin yerli ve genetiği bozulmamış tohum ve fideler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı Çanakkale Belediyesi'nin yerel tohumlardan ürettiği ve genetiği bozulmamış tohum ve fideler vatandaşlara dağıtıldı.

30.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:06

Pandemi döneminde yerli tohum ve fidelere yoğun ilgi

14 bin yerli ve genetiği bozulmamış tohum ve fideler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Belediyesi'nin yerel tohumlardan ürettiği ve genetiği bozulmamış tohum ve fideler vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtım yapılan bahçe önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgınıyla mücadele kapsamında, Çanakkale Belediyesi Tohum Takas Şenliği'nde dağıtılmak üzere yetiştirdiği tohum ve fideleri Esenler Mahallesi'nde bulunan Gelincik Hobi Bahçesinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Bu kapsamda; 420 sarı reçellik domates, bin 920 patlıcan, 350 reyhan ve 350 fesleğen fidesi sosyal mesafe tedbirlerine uyularak vatandaşlara dağıtıltı.

"2 haftadan beri yerli fide için kuyruk bekliyorum"

15 yıldır Çanakkale'de yaşayan Ahmet Güler, yerli tohum almak için 2 haftadır fırsat kolladığını belirterek, "Yerli fide almak için burada kuyruğa girdik. Belediyenin bu hafta 3'ncü dağıtımı. Ben 2 haftadan beri geliyorum ama hep geç kalıyorum. Bu sabah erken geldim ama yine de kuyruğa girdik. İnşallah alırız. Kendimin hobi bahçesi var. Yerli tohum alıp, bahçeme ekeceğim. İnşallah alacağımı ümit ediyorum, mücadeleyi bırakmayacağım. GDO'lu ürünlerin zararlı olduğunu her zaman söylüyorum ve kendimde dikkat ediyorum. Pandemi süreci gıdanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi" dedi.

Kuyruğa rağmen sırada bekleyip, fidelerini alacaklarını söyleyen Semra Güler, "Burada ata tohumlarından olan fidelerin dağıtıldığını tercih ettiğimiz için buraya geldik. Tohumlarından yetiştirilen fideleri alıp, toprağımızla buluşturacağız. Kuyruk da olsa burada sıramızı bekleyip, tohumlarımızı alacağız inşallah" diye konuştu.

"14 bin fideyi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz"

3 yıl önce başlayan Tohum Sandığı projesiyle yerli tohum ve fide yetiştirmeye başladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, " Bu ülkenin genetik kaynaklarını korumak adına 3 yıl önce başlayan Tohum Sandığı projemiz gelişmeye devam ediyor. Bu anlamda yerli tohumlardan üretmiş olduğumuz fideleri, son 3 yıldır üretici ve ilgililerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün ile birlikte 14 binin üzerinde fideyi vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Bunun haricinde de belediyeye ait 20 dekar arazide hem tohumluk amacıyla hem de üretim amacıyla yerli tohumlardan oluşan fidelerimizi dikerek buradan üretim yapmayı planlıyoruz. Tohum bir ülkenin bağımsızlığıdır. Bu anlamda yapılanların çok değerli olduğunu düşünüyoruz ki korona virüs salgınıyla bunu hem dünya hem de ülkemiz iyi anlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü, ilk başta salgının yayılmasıyla birlikte insanlar marketlere koştular yeteri miktarda gıdaya bulaşmak için. Çanakkale'de böyle bir şey olmadı. Bu bağlamda felsefemizin doğru olduğunu düşünüyor ve olumlu işler yaptığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar Gelincik Hobi Bahçesi önünde sıcak havaya rağmen uzun kuyruklar oluştururken, ücretsiz dağıtılan yerli fideleri almak isteyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Öte yandan, kuyrukta bekleyen bazı vatandaşların maskesiz olması ve 65 yaşından büyük olmaları ise dikkat çekti.

Pandemi döneminde yerli tohum ve fidelere yoğun ilgi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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