Pan Amerikan Sağlık Örgütü, Amerika kıtasında artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili uyardı

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Kovid-19 salgınının üçüncü yılına girmek üzere olan Amerika kıtasındaki artan vakalarla ilgili uyarıda bulundu.

PAHO'dan yapılan açıklamada, ABD'nin etkisiyle Kuzey Amerika'da Kovid-19 vakalarının artmaya devam ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Omicron varyantının şu ana kadar aralarında Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Ekvador, Peru, Panama, Kosta Rika, Meksika, Porto Riko, ABD ve Kanada'nın da bulunduğu 19 ülke ve bölgede tespit edildiği bildirildi.

Amerika kıtasında Kovid-19 vaka sayısının 100 milyonu geçtiği kaydedilen açıklamada, kıtanın 100 milyondan fazla vaka ve 2,4 milyon ölümle dünyada Kovid-19'dan en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiği belirtildi.

Kıtadaki vakaların yaklaşık yarısının (46,2 milyon) ve ölümlerin yüzde 62'sinin (1,55 milyon) Latin Amerika'da gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, kıtada son birkaç gün içinde bir önceki haftaya göre yüzde 6'lık bir artışla 1 milyondan fazla yeni Kovid-19 vakası saptandığı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca kıtada aşı eşitsizliğinin devam ettiği ve birçok ülkenin yıl sonuna kadar yüzde 40'lık aşı hedefine ulaşma olasılığının düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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