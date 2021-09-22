Pamukova'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler törenle mezun oldu - Haberler
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Pamukova'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler törenle mezun oldu

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Pamukova'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler törenle mezun oldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 14 kız öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 14 kız öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki törene, Belediye Başkanı Güven Övün, İl Müftüsü Hasan Başiş, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Pamukova İlçe Müftüsü Celil Şimşek, Taraklı İlçe Müftüsü Kerim Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, MHP İlçe Başkanı Arif Çakıl, Merkez Yatılı Kur'an Kursu Yöneticisi Hanife Katırcı, ilçedeki din görevlileri ve öğrencilerin yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Erhun, hafızlık müessesesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hafız, sadece Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini ve ayetlerini ezberleyen değil, aynı zamanda onun manasını kalbine, ruhuna nakşeden, beyninde ve gönül dünyasında seyreden insandır." dedi.

Mezun olan kız öğrenciler törende Kur'an-ı Kerim okudu, ilahi söyledi.

Yetkililer, daha sonra ilçede yeni açılan Hacı Kamil ve Seher Ay Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Pamukova'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler törenle mezun oldu

Pamukova'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler törenle mezun oldu

Pamukova'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler törenle mezun oldu

Pamukova'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler törenle mezun oldu

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pamukova'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler törenle mezun oldu - Haberler
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