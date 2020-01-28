: Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı

28.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:19

41 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği deprem bölgesine giden isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Burada vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, ardından Tunceli'ye oradan da Palandöken Kayak Merkezi'ne geçti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken İmamoğlu'nun Palandöken'e kayağa gitmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kesimler İmamoğlu'nun bu hareketini sert bir dille eleştirirken, bazıları da "Ne var bunda" diyerek İmamoğlu'nun deprem bölgesinden kayağa gitmesini normal karşıladığını belirtti.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmalar devam ederken İmamoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çocukları ve eşiyle birlikte kayak yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" notunu düştü.

İşte İmamoğlu'nun paylaştığı kareler;

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