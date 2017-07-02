Pakistanlı Senatör Mahmood Açıklaması

Pakistanlı Senatör Muhammed Talha Mahmood, "Bizim Türk kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerimize çok iyi bakıyor." dedi.



Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret ederek sorumlu Mehmet Türköz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Mahmood, konteyner kentteki hastaneyi gezdi.



Kur'an-ı Kerim kursuna giden Suriyeli çocuklara haçlık veren Mahmood, konteynerde kalan aileye konuk oldu.



Mahmood, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a ilk kez geldiğini, konteyner kenti gezdiğini söyledi.



"Çok mutlu oldum." diyen Mahmood, şunları kaydetti:



"Çünkü sosyal medyadan baktığımızda Suriyeli kardeşler çok kötü durumda ama buraya geldim, şaşırdım. Bizim Türk kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerimize çok iyi bakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mazlumların hepsi dua ediyor. Buradaki AFAD Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum. Konteyner kentte kalan misafirlere çok iyi bakıyorlar."



"Celablus'ta bir fırın yapacağız"



Mahmood, Hayrat Vakfı ile Suriye'de fırın açmak için çalışmalara başladıklarını anlatarak, Cerablus'a gideceğini belirtti.



Cerablus'taki Suriyelilere yardım edeceklerini dile getiren Mahmood, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Suriye'deki savaş bir an önce bitsin ve Suriyeli kardeşlerimiz sağ salim evlerine dönsün, yaşamlarını orada sürdürsün. Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği ve Hayrat Vakfı ile bir anlaşma yaptık. Celablus'ta bir fırın yapacağız. Günde 150 bin ekmeği ücretsiz dağıtacağız. Yetim projelerine de destek vereceğiz.



Yaklaşan Kurban Bayramı'nda yaptığımız anlaşmada 2 bin kurban yollayacağız. Bizim yardımlarımız devam edecek."