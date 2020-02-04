: Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür

04.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:12

Yurt Dışındaki Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Pakistanlı öğrencilerle Ankara'da "Pakistan-Türkiye İlişkileri Üzerine Sempozyum: Geçmişten Bugüne" adlı bir program düzenledi. Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Sayın Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Syrus Sajjad Qazi, YTB Kültürel ve Sosyal İşler Başkanı Murat Kazancı, Türk ve Pakistanlı profesörler, Pakistanlı ve diğer milletlerden öğrenciler, Türk aydınları, Düşünce Kuruluşu temsilcileri ve birçok kişi katıldı.

"İKİ ÜLKE EN ZOR ANLARINDA BİRBİRLERİNİN YANINDA DURMUŞLARDIR"

Programda konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Syrus Sajjad Qazi, "2020 yılı Pakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 73. yılıdır ve iki halk arasındaki kardeşlik bağları birkaç yüzyıl öncesine kadar gider. Türkiye ve Pakistan, İslam Dünyası da dahil olmak üzere uluslararası topluluğun önemli birer üyesidir ve küresel olarak bahsedildiğinde, gerçek ve adalet davaları bakımından bir geçmişe sahiptir. Bunun yanı sıra, iki ülke her zaman en zor anlarında birbirlerinin yanında durmuşlardır" dedi.

TÜRK HALKI VE LİDERLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Kaşmir meselesine de dikkat çeken Büyükelçi Qazi, özellikle Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir halkının kendi kaderlerini belirleme hakları için seslerini yükseltmeleri nedeniyle uluslararası forumlarda Pakistan'ın yanında durdukları için Türk liderlerine ve halkına teşekkür etti.

"İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİ GÜNDEN DÜNE ARTMAKTADIR"

Programda konuşan Cumhurbaşkanının Baş Danışmanı Yalçın Topçu ise "Pakistan ve Türkiye kara gün dostlarıdır ve aynı gökyüzünün yıldızları gibidir. Pakistan ve Türkiye en zor zamanlarında birbirlerini destekleyen iki kardeş ve dost ülkedir ve iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri günden güne artmaktadır. Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Kaid-I Azam Muhammed Ali Cinnah İslam dünyasının en önemli devlet adamlarından birisiydi.O ve ulusal şair Muhammed İkbal Türk kardeşlerinin bağımsızlık mücadelesini desteklemek için 1,5 milyon Müslüman'ı bir araya getirdi.Kendilerini rahmey ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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