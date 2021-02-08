Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor
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Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor

08.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:03

Muhammed İkbal'in doğduğu evden detaylar Pakistan'ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor.

Muhammed İkbal'in doğduğu evden detaylar

Pakistan'ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor. Muhammed İkbal'in 1877'de Pencap eyaletine bağlı Sialkot'ta doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor. Sialkot'ta yerli ve yabancıların uğrak noktalarından olan müzede İkbal'in doğduğu oda başta olmak üzere şaire ait özel eşyalar, kitaplar ve resimler bulunuyor. Müzeyi günlük ortalama 200 kişi ziyaret ediyor.

Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor
Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor
Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor
Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in doğduğu ev müze olarak hizmet veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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