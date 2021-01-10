Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor

10.01.2021 07:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 08:41

Pakistan'da ülke çapında elektrik kesintisi yaşanmasının ardından Vatikan'da da elektrik kesintisi bildirildi. Yaşanan kesinti Vatikan'dan yapılan canlı yayına da yansırken, yetkililer sabotaj ihtimalini değerlendiriyor.

Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanırken, benzer bir haber de Vatikan'dan geldi.

KESİNTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİ BİLİNMİYOR

Vatikan'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, elektrik kesintisinin ne kadar süreceği ise şimdilik bilinmiyor. Kesintilerin sabotaj olma ihtimali değerlendiriliyor.

PAKİSTAN DA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.

Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor

İlgili Haberler

Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda
Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Cemal Hünal Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Ocak Türk Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 08:41:17. #1.14#
title