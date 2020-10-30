Pakistan Donanması'na ait gemi Türkiye'de uluslararası deniz tatbikatına katıldı

Pakistan Donanması firkateyni PNS Zulfiqar üzerinde taşıdığı helikopterle (Aloutte Al-41) ve Deniz Gözetleme Uçağıyla (MPA) 30 Ekim ile 10 Kasım arasında Doğu Akdeniz'deki Aksaz Deniz Üssü ve Dalaman Hava Üssü'nde düzenlenen Türkiye'deki MAVİ Balina-2020 Uluslararası Tatbikat'a katılıyor.

Türkiye ve Pakistan'ın yanı sıra bu deniz tatbikatına Bulgaristan, Romanya, İspanya, İtalya ve ABD'den de gemiler ve uçaklar deniz tatbikatında yer alıyor.

AMAÇ: BİRLİKTE OPERASYON YAPABİLME KABİLİYETİNİ GELİŞTİRME

Mavi Balina-2020'nin amacı, çok tehditli bir ortamda Anti Denizaltı Savaşlarının ve destek harekatlarının çeşitli yönleri için ileri bir eğitim fırsatı sağlamak ve katılımcı ülkeler açısından beceri ve bilgilerini geliştirirken birlikte operasyon yapabilme kabiliyetini geliştirmektir.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN İLİŞKİLERİ

Pakistan ve Türkiye kardeşlik bağlarının keyfini çıkartmaktadır.Askeri müttefikler olarak, Pakistan ve Türk donanmaları on yıllar boyunca sıcak ve yakın ilişkiler sağlamıştır.İki donanma arasındaki etkileşimlere düzenli tatbikatlar, liman ziyaretleri, karşılıklı eğitim programları ve denizcilik üretim alanında işbirliği dahildir.Pakistan Deniz Kuvvetleri Mavi Balina tatbikatına (iki yılda bir düzenlenir) 2008'den beri katılır.PNS Zulfiqar gemisinin katılımı iki donanma arasındaki güçlü bağın bir ifadesidir.Türk donanmasının da Pakistan Donanmasının önümüzdeki yılın ilk günlerinde ev sahipliği yapacağı uluslararası AMAN deniz tatbikatına katılması beklenmektedir.