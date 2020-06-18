Pakistan'daki Türk okullarında online eğitimin ikinci dönemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pakistan'daki Türk okullarında online eğitimin ikinci dönemi başladı

Pakistan'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı PakTurk Maarif Okullarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yürütülen eğitim ve öğretimin ikinci dönemi Pakistan Federal Eğitim Bakanı Şefkat Mahmud'un görüntülü katılımıyla resmen başladı.

18.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:07

Pakistan'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı PakTurk Maarif Okullarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yürütülen eğitim ve öğretimin ikinci dönemi Pakistan Federal Eğitim Bakanı Şefkat Mahmud'un görüntülü katılımıyla resmen başladı.

Uzaktan eğitim ve öğretimin ikinci döneminin online ortamda yapılan açılışına Mahmud'un yanı sıra Türkiye'nin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TMV Başkanı Birol Akgün, Pencap Eyalet Eğitim Bakanı Murad Raas ile TMV Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı katıldı.

Açılışta konuşan Mahmud, TMV'ye Pakistanlı öğrencilere verdiği kaliteli eğitimden dolayı teşekkür ederek, "Pakistan, eğitimin yanında her sektörde destek gördüğü için Türkiye'ye müteşekkirdir. TMV'ye kaliteli eğitime ara vermeden sanal ortamda devam ettiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Denemeç de konuşmasında TMV'nin bütçesinin önemli bir kısmını Pakistan'daki okullar için harcadığını vurgulayarak, "Pakistan bizim için her zaman önemli bir ülkedir. Kardeş ülkemiz Pakistan'a hizmet etmek için her zaman kapımız açıktır." dedi.

13 binin üzerinde öğrenci eğitimine devam etti

Akgün de konuşmasında, "Okullarımızda sürdürülebilir bir eğitim sistemini inşa edebilmemiz için kendimizi Kovid-19'un ortaya çıkardığı yeni dönemin gerekliliklerine adapte etmemiz gerekiyordu. Bu sebeple tüm dünyada sanal ortamda eğitimlere kısa sürede başladık ve eğitimleri 43 ülkede başarıyla yürütüyoruz." diye konuştu.

Sanal ortamda eğitime ilişkin bilgi veren Küçükaladağlı da çalışanların ve öğrencilerin sağlığını korumak için geçilen uzaktan eğitim sistemiyle 13 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim sisteminde TMV'nin dünyadaki tüm okullarında kullandığı Blackboard Open LMS sistemini kullandıklarını belirten Küçükaladağlı, tüm kampüslerde toplam haftalık 2 bin 800 canlı ders yaptıklarını ve 118 kayıt dersi sistem üzerinden paylaştıklarını kaydetti.

Küçükaladağlı, sistemin sanal sınıflar kurarak karşılıklı ders işleme, sınav yapma ve ödev verme imkanı sunduğunu belirtti.

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede 300'ün üzerinde okulun bağlı olduğu TMV'nin Pakistan'ın 10 farklı şehrinde 27 okulu bulunuyor.

Pakistan'daki Türk okullarında online eğitimin ikinci dönemi başladı

Kaynak: AA

Dünya Manşet

Haberler

Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti Haber
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler Haber
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Haber
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı Haber
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Haber
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Bursa Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Pakistan'daki Türk okullarında online eğitimin ikinci dönemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 16:41:23. #1.14#
title