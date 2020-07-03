- Pakistan'da tren, yolcu otobüsüne çarptı: 19 ölü - Pakistan'da tren, yolcu otobüsüne çarptı: 19 ölü Pakistan'ın Lahor kentinde bir trenin yolcu trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da tren, yolcu otobüsüne çarptı: 19 ölü

KARAÇİ - Pakistan'ın Lahor kentinde bir trenin yolcu trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sheikhupura bölgesinde Karaçi'den Lahor'a giden bir tren, yolcu otobüsüne çarptı. Sheikhupura polisi tarafından yapılan açıklamada yolcu otobüsünün Sih hacılarını taşıdığı ve 19 hacının hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada yaralanan kişilere ilk müdahaleyi bölge sakininin yaptığı belirtilirken olay yerindeki kurtarma çalışmalarının sona erdiği aktarıldı.

Kaynak: İHA