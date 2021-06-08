Pakistan'da doktor kılığına giren güvenlik görevlisinin ameliyat ettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Pakistan'da doktor kılığına giren güvenlik görevlisinin ameliyat ettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

Pakistan'da doktor kılığına giren güvenlik görevlisinin ameliyat ettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Dünya

Pakistan'da bulunan Lahore's Mayo hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Waheed Butt, doktor kılığına girip 80 yaşındaki kadını ameliyat etti. Sahte doktor tarafından ameliyat edilen kadın iki hafta sonra hayatını kaybetti.

Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan güvenlik görevlisi ifadesinde, kadını ameliyat ettiği sırada yanında tecrübeli bir anestezi teknikeri olduğunu olduğunu dile getirdi. İsmi açıklanmayan bir hastane yetkilisi ise yaptığı açıklamada, hastanenin çok büyük olduğu vebu nedenle hastanede çalışan doktor ve diğer çalışanların neler yaptıklarını takip edemediklerini söyleyerek kendini savundu.

HASTANEDEN KOVULMUŞ

Öte yandan polis tarafından yapılan araştırmada, doktor kılığına girerek ameliyat yapan güvenlik görevlisinin birçok kez doktor kılığına girip evlere para karşılığında hasta muayene etmeye gittiği öğrenildi. Hastane ise güvenlik görevlisinin iki sene evvel bir hastayı gasp ettiği gerekçesi ile kovulduğunu bu nedenle hastane ile ilişkisinin olmadığını söyledi.

AMELİYATTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden 80 yaşındaki kadının ailesi tarafından yapılan açıklamada ise, evde kanama geçiren kadının hastaneye getirildiğini ve doktor kılığına girmiş güvenlik görevlisi tarafından ameliyat edilmesinin ardından hayatını kaybettiğini vurgulandı. Yaşlı kadınının kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi devam ederken polis tarafından gözaltında tutulan güvenlik görevlisi Butt'ın ifadesine devam ediliyor.

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Bilal Çığrım
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