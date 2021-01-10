Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı
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Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı

10.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:01

Pakistan'da ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin ardından başlatılan çalışmalar sonucu birçok şehirde arızanın giderildiği bildirildi. Enerji Bakanı Han yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da kesintiye neden olduğunu belirtti. Öte yandan kesinti nedeniyle hava kuvvetleri alarm halindeydi.

Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, yaptığı açıklamada, Lahor, Karaçi, Peşaver ve Gujranwala gibi şehirlerin önemli bir bölümünde elektrik arızasının giderildiğini belirtti. Han, ülke genelinde elektrik kesintisine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan İslamabad Elektrik Tedarik Şirketi de başkentin çeşitli bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını açıkladı.
Ülkenin diğer bölgelerine de gün içerisinde elektrik verilmesi bekleniyor.

NE OLDU?

Pakistan'da dün, gece yarısına dakikalar kala ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanmış ve çok sayıda şehir karanlığa gömüldü.

AKIM 50'DEN 0'A DÜŞTÜ

Yetkililer, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etti.

Enerji Bakanı Han da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

KESİNTİ TT OLDU

Öte yandan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 100 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu.

Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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