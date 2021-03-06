Pakistan Başbakanı Han parlamentodan güvenoyu aldı
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Pakistan Başbakanı Han parlamentodan güvenoyu aldı

06.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:56
Pakistan Başbakanı Han parlamentodan güvenoyu aldı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.

Dawn gazetesindeki habere göre Han, ülkesinde 3 Mart'ta düzenlenen senato seçiminin ardından muhalefetten gelen istifa çağrıları üzerine kendi isteğiyle parlamentoda yapılan güven oylamasında 178 oy aldı.

Parlamentodan güven oyu için gereken 172 oyun fazlasını alan Başbakan Han, yaptığı konuşmada kendisini destekledikleri için milletvekillerine teşekkür etti.

Han, konuşmasında muhalefete eleştiriler yönelterek, ülkesinin ekonomik performansının iyiye gittiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 3 Mart'ta başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Han'ın güvenoyu istemeye karar verdiğini duyurmuştu.

Kureyşi'nin açıklaması, 11 partiden oluşan muhalefet ittifakının senato seçiminin ardından Başbakan'ın istifasını istemesi ve seçim sonucunda Senatodaki dengelerin değişmesi nedeniyle erken seçim talep etmelerinin ardından gelmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Senatodaki 48 koltuktan 18'ini almayı başarmıştı. Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) 8, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 5 koltuk almıştı.

Senato seçimlerinde İslamabad için yarışan muhalefet ittifakının ortak adayı olan eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani, 169'a karşı 164 oyla Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik'i mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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