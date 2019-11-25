Pakdemirli: "Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır"
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması -Plaket töreni -Toplu fotoğraf çekimi -Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8.
25.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:10
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması
-Plaket töreni
-Toplu fotoğraf çekimi
-Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Pakdemirli: "Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır"