Pakdemirli: "Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır"
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Pakdemirli: "Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır"

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması -Plaket töreni -Toplu fotoğraf çekimi -Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8.

25.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:10
Pakdemirli:

-Tarım ve Orman Bakanı 'nin kürsüdeki konuşması

-Plaket töreni

-Toplu fotoğraf çekimi

-Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pakdemirli: "Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır"
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