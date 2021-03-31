- Pacaya Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

- Pacaya Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaşırken, bölge sakinlerinden tahliye için hazır olmaları istendi.

- Pacaya Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

GUATEMALA - Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaşırken, bölge sakinlerinden tahliye için hazır olmaları istendi.

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık 1 aydır sürüyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar, yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yanardağın batı yamacındaki bazı yapıların lavlardan etkilendiği, ancak boş oldukları için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yayınlanan uyarı ile bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmeye hazır olmaları istendi.

Lav akışının günde 50 ila 60 metre arasında ilerlediği, volkanik hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR