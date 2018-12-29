Özüm, Tempoyu Düşürmedi

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı 58. Danışma Meclisi'ne katılan başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Kafkas Kültür Derneği'ne de misafir oldu.

AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özüm, Adapazarı Kültür Merkezinde geniş katılımla gerçekleştirilen AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı 58. Danışma Meclisi'ne katıldı. Rıdvan Özüm, programının devamında ise Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette Özüm Sakarya mozaiğini oluşturan derneklerin önemine vurgu yaptı.

Kültür Derneklerinin şehrin zenginliği olduğunu anımsatan Özüm, "Çeşitliklerimiz zenginliklerimiz. Sakaryalılık ruhunu, aidiyet duygusunu hep birlikte oluşturacağız. Fikirler konuşup tartışıldıkça önem kazanıyor. Bundan dolayı istişarelerde bulunularak yola devam edilmeli. Birlikteliğimiz inşallah artarak devam edecek. Farklı kültürlerin insanları olarak aynı havayı soluyup, aynı düğünde halay çekip aynı cenazede üzülüyoruz. Bu çok önemli, birleştirici bir ruh. Farklı kültürlerin yaşatılması ve farklılıklardan faydalanmak lazım" dedi.

Dernek Başkanı Orhan Sarı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek farklı kültürlerin Sakarya'da harmanlanarak huzur coğrafyası oluşturulduğunu söyledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA