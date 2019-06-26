CHP'li Öztrak'tan "İmamoğlu ve Yavaş'ın atama yetkisi ellerinden alındı" iddiasıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİN VERDİĞİ YETKİNİN GASP EDİLMESİDİR"

Öztrak, belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisinin belediye başkanlarından alınarak belediye meclisine verilmesi yönündeki iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "İktidar, belediye başkanlarının yetkilerini bakanlıklar eliyle kısıtlamaya çalışırsa bunun adı milletin verdiği yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir" ifadesini kullandı.

İşte Faik Öztrak'ın konu ilgili açıklaması;

"İktidar, belediye başkanlarının yetkilerini bakanlıklar eliyle kısıtlamaya çalışırsa bunun adı milletin verdiği yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir. Milletin sesinin duyulmamasına devam edilmesidir. 23 Haziran bir dönüm noktasıdır. Milletin verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışanlar bunun hüsranını yaşayacaklardır. Hükümet ülkenin gerçek gündemlerine dönmeli, ekonomi ile ülkenin güvenliği ile ilgilenmelidir. Bıraksınlar belediyeleri belediye başkanları yönetsin."

Kaynak: AA