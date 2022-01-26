'Öznur Garip kimdir, öldü mü?' iddiası doğru mu? İlk ağızdan yanıt geldi

Öznur Garip kimdir, öldü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Erzurumlu ünlü Tiktok Fenomeni Enes Çakmak geçtiğimiz günlerde Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu 2 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetmişti. Özel hayatıyla da dikkat çeken ismin sevgilisi hakkında detaylar araştırıldı.

ÖZNUR GARİP ÖLDÜ MÜ?

Vefat haberinin yankısı sosyal medyada devam ederken sevgilisi Öznur Garip ile ilgili de iddialar ortaya atıldı. Sessizliğini Instagram hesabı üzerinden bozan Öznur Garip, iddiaları "Tiktok hesabımdan merak edilen soruları , 2,5 haftalık hastane sürecini, ölüm sebebini ve sorularını cevaplamak için ilk ve son kez yayında olacağız. Bir daha da konuyla alakasız insanların konuştuğu yalan haberlere itibar etmeyin" sözleriyle yalanladı.





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