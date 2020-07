Özlem Yıldız evliliğe yeşil ışık yaktı Plajda çekilen bikinili fotoğraflarıyla günlerce konuşulan Özlem Yıldız, önceki gün bir güzellik merkezi açılışında objektiflere yansıdı ve gündeme dair bomba açıklamalarda bulundu.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, yakın dostları Gülsemin Bayraktar ve Leyla Tonya'nın Bursa İnegöl'deki güzellik merkezi açılışına katıldı. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete tepki gösteren Özlem Yıldız, "Şiddet ve dayak hayatımızın her yerinde var. Kadınların buna sessiz kalmaması lazım. Ozan'dan bunu hiç beklemezdim. Hep saygı duyduğum bir sanatçıydı ama şu an burada kadına şiddet uygulayan bir Ozan Güven'i konuşuyoruz. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yanı yok. Fotoğrafları gördüm, canı yanmayan bir kadın bu fotoğrafları kullanmaz. Onun psikolojisi hiç kolay değil. Hiçbir kadın bunu hak etmez." dedi.& ;







Kaynak: Snob Magazin