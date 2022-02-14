Özlem Özkan Kaya kimdir? Seksenler Nebahat kim? Özlem Özkan Kaya kaç yaşında, nereli?

Özlem Özkan Kaya kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Trt 1 ekranlarının nostaljik dizilerinden Seksenler'in yeni oyuncularından Nebahat karakteri hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Seksenler Nebahat kim? Özlem Özkan Kaya kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER NEBAHAT KİMDİR?

Kasap Bahtiyar'ın eşi rolünde olan Nebahat'i Özlem Özkan Kaya canlandırmaktadır.

ÖZLEM ÖZKAN KAYA KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce iktisat bölümü mezunu, Özlem Özkan Kaya daha sonra tiyatro sahnelerinde yer almıştır. Tiyatro kökenli olan Özlem Özkan Kaya Murtaza Ağa, Düşmanla Sevişenler, İbiş'in rüyası, Kadın Sığınağı gibi yapımlarda bulundu.

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