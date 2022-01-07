Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor - Haberler
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Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 araştırma şirketinin yaptırdığı 103 anketin ortalama sonuçlarını katıldığı canlı yayında paylaştı. 1 yıllık süreçteki değişime dikkat çeken Özkiraz, AK Parti'nin 2021 ocak ayında yüzde 37 olan oylarının aralık ayında yüzde 31'e gerilediğini belirtirken, CHP ve İYİ Parti'nin oylarında ise yüzde 2'lik artışlar olduğuna vurgu yaptı. MHP'de de sistematik bir düşüşün olduğunu ifade eden Özkiraz, HDP'nin baraj sorunu yaşamadığını söyledi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, TELE1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu programda 21 araştırma şirketinin 103 anketinin ortalamalarını paylaştı. Ortalaması açıklanan anketlere göre AK Parti ve MHP düşüşte, CHP ve İYİ Parti yükselişte. Özkiraz'a göre, HDP'nin ise baraj sorunu yok.

Anketlerin ortalama sonuçlarına göre, AK Parti'nin oylarının kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında yüzde 37'yken aralık ayında yüzde 31'e kadar gerilediği görüldü. Özkiraz, AK Parti hakkında, "Sistematik bir düşüş var" yorumu yaptı.

Özkiraz'ın açıkladığı bir diğer anket sonucu ise MHP'ye yönelik oldu. Buna göre; ocak ayında yüzde 9,2 olan MHP'nin oy oranı, aralık ayında yüzde 7,3'e kadar düştü. Özkiraz, AK Parti'deki sistematik düşüşün MHP'de de görüldüğünü aktardı.

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyorAvrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz.

Özkiraz muhalefet partilerinin anket ortalamalarından çıkan oy oranlarına ilişkin olarak da CHP ve İYİ Parti'de bir yükselişin olduğunu söyledi. Özkiraz, "CHP ise ocak ayında yüzde 24,1 iken aralık ayında yüzde 26,7'ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ise ocakta yüzde 13,5 iken eylül ayında yüzde 14,8'e kadar yükselmiş görünüyor. Lütfü Türkkan olayı ve esnaf ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e söylenen 'Kürdistan' sözlerinden sonra İYİ Parti'de bir düşüş görülüyor" dedi.

Özkiraz, HDP'nin hiçbir anket ve sonuçta baraj altı kalmadığını söyledi. Özkiraz, "Ocak ayında yüzde 10,2 aralık ayında yüzde 10,7. HDP ortalamalara bakıldığında hiç barajın altında kalmıyor. HDP'nin ortalaması buysa baraj sorunu yok demektir" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (11)
burakk:İçierisinde HDP nin olduğu bir İttifakın asla şansı olamaz. Cevap Yaz 78 45 Yayından Kaldır
Demir Acer :bahceli mhp yi yedi bitirdi, egerki bahceli ve aksener ulkelerini dusunup GURURLA kendilerini emekli yapsalar ve bu iki parti birlesse basina genc bir GERCEK milliyetci gelse inanin cehepe hedepe ve akepe kanadi secimlerde nal toplar. Cevap Yaz 65 28 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu:Degişim her zaman güzel bir şeydir... Cevap Yaz 28 81 Yayından Kaldır
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